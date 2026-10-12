Устроившую дебош в самолете россиянку депортировали из США

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Служба иммиграционного и таможенного контроля (ICE) США депортировала гражданку России Кристину Кедышеву, из-за которой в сентябре 2026 года развернули пассажирский лайнер.
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