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Урок 2023 года: экономический рост не всегда приводит к миру – обозреватель FT

Урок 2023 года: экономический рост не всегда приводит к миру – обозреватель FT

Уходящий год можно смело назвать годом конфликтом и столкновений. Из-за быстрого роста международной напряженности у западных аналитиков возникает соблазн увидеть в действии «ось зла» из Китая, России и Ирана.

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