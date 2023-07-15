Военное обозрение

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В Британии началась забастовка сотрудников складов, с которых отправляются ракеты на Украину

В Британии началась забастовка сотрудников складов, с которых отправляются ракеты на Украину

Британская пресса сообщает о забастовке, которая охватила предприятие со складами с вооружением и боеприпасами в Шотландии.

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