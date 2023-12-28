Лавров: 10 дней назад с участием Запада прошла тайная встреча по «формуле Зеленского»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что 10 дней назад прошла тайная встреча по так называемой «формуле мира» Владимира Зеленского, в которой участвовали страны Запада и некоторые государства глобального Юга.
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