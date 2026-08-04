Как Китай покоряет мир не электромобилями, а стаканом чая

В мире на глазах рождается рынок стоимостью в десятки миллиардов долларов. Китай экспортирует уже не чай - он экспортирует готовую бизнес-модель, повторяющую путь Starbucks в обратном направлении: не Запад учит мир пить кофе, а Восток учит мир пить чай.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии