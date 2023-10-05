Рада заявила Зеленскому о катастрофе ВСУ на фронте AlexCoderРада заявила Зеленскому о катастрофе ВСУ на фронте AlexCoder И попросила не давать пустых обещаний с “шашлыками в Ялте летом” Украинская армия страдает от внутреннего бардака, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).