Рада заявила Зеленскому о катастрофе ВСУ на фронте AlexCoderРада заявила Зеленскому о катастрофе ВСУ на фронте AlexCoder И попросила не давать пустых обещаний с “шашлыками в Ялте летом” Украинская армия страдает от внутреннего бардака, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).
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