«Каждый имеет право жить свободно»: боец СВО принял участие в выборах

Житель села Новое Алимово Актанышского района, участник СВО Разиф Сарваров, несмотря на полученное ранение, пришел на избирательный участок № 939 на костылях, чтобы отдать свой голос на выборах в Госсовет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии