Официальный аккаунт НХЛ убрал слово «русские» в субтитрах к речи Овечкина

Официальный аккаунт Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в Европе убрал упоминание о русских из субтитров к опубликованной речи российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, забившего рекордную шайбу в регулярных матчах лиги.
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