Неправильная книга обошлась мусульманской общине Крыма в 100 000 рублей

Религиозный «учебник» был признан входящим в список запрещенной религиозной литературы. Речь идет о независимой мусульманской общине «Эски Къырым», которую Кировский районный суд Крыма оштрафовал на 100 000 рублей за наличие неподобающих книг, отнесенных к экстремистским материалам.