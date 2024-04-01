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Аргументы недели

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Неправильная книга обошлась мусульманской общине Крыма в 100 000 рублей

Неправильная книга обошлась мусульманской общине Крыма в 100 000 рублей

Религиозный «учебник» был признан входящим в список запрещенной религиозной литературы. Речь идет о независимой мусульманской общине «Эски Къырым», которую Кировский районный суд Крыма оштрафовал на 100 000 рублей за наличие неподобающих книг, отнесенных к экстремистским материалам.

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