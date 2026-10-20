21 октября с 10:00 до 13:00 в жилых массивах «Задонье» и «Хвойный» отключат холодную воду. Кроме того, ограничения затронут следующие дома на Московском проспекте: 179к3, 179к4, 179к, 179г, 179в, 179а, 179б, 181, 181а, 181б, 183, 183а, 183б и 183в, а также дом № 185.
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