Сотрудники ГИБДД Ростовской области помогли семье из Московской области, которая оказалась в трудной ситуации на дороге

В адрес руководства ГУ МВД России по Ростовской области поступили благодарственные письма от Депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Николая Васильева, который благодарит сотрудников ДОБ ДПС ГИБДД № 2 ГУ МВД России по Ростовской области старшего лейтенанта полиции Сергея Подмарева и младшего лейтенанта полиции Александра Моисеева за добросовестное отношение к выполнению служебного долга.