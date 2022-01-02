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Неожиданно разбогатевшие американцы рассказали, что появилось в их жизни вместе с большими деньгами

Выигрыш в лотерею или крупное наследство могут кардинально изменить жизнь человека. Американское издание Buzzfeed опросило своих читателей, которым удалось разбогатеть по воле случая, и выяснило, как большие деньги поменяли их повседневную жизнь.

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