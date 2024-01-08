Пермский зоопарк стал краевым учреждением

С 1 января «Пермский зоопарк» реорганизован из муниципального в краевое учреждение культуры. Соответствующие изменения отражены ЕГРЮЛ — сообщает «Ъ-Прикамье» «С 1 января муниципальное автономное учреждение культуры „Пермский зоопарк“ реорганизовано в одноименное государственное краевое учреждение — ГКАУК.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии