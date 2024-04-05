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Третий удар по Крымскому мосту

Третий удар по Крымскому мосту

Британия подсчитала — потребуется 10−20 ракет Автор: Александр Ситников  Руководство ГУР обещает уничтожить символ России в первом полугодии 2024 года Британское издание The Guardian опубликовало статью о возможном украинском ударе по Крымскому мосту с громким заголовком «Нет выбора».

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