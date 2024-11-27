«Казаки – потомки победителей»: итоги пленарного заседания в Москве

МОСКВА, 27 ноября, ФедералПресс. В Москве на IV Всероссийском семинаре-совещании «Российское казачество» обсудили взаимодействие казачьих обществ с органами власти, а также их значимость в мобилизационном резерве и государственной службе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии