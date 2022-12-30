Приготовить салаты "Гнездо глухаря" и "Березка" не сложно и быстро, а все ингредиенты самые простые и доступные

﻿﻿Очень вкусный салат, муж его просто обожает и вообще этот салат очень популярен среди мужчин! Салат калорийный, для мужчин он самый, а вот женщинам иногда можно и побаловаться! Когда готовлю салат Гнездо глухаря, не могу удержаться и не съесть хотя бы одну порцию, очень вкусно! А какая красота получается, настоящая работа, многие мои гости сначала даже не прикоснутся к ней, говорят: - "Зачем губить такую ​​красоту!" А когда начинают есть, то съедают сразу! Приготовить салат Гнездо глухаря несложно и быстро, а все ингредиенты в нем самые простые и дешевые! Для начала нам понадобится 8-10 картофелин среднего размера.