Исследование: стали известны регионы с самыми низкими ценами на новые авто

Средневзвешенные цены на новые легковые автомобили проанализировали эксперты банков. В результате удалось определить регионы, в которых они самые низкиеСредневзвешенные цены на новые легковые автомобили проанализировали эксперты банков ВТБ, «Открытие» и компании «Автомаркетолог».