НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Калужские новости

1 подписчик

Исследование: стали известны регионы с самыми низкими ценами на новые авто

Исследование: стали известны регионы с самыми низкими ценами на новые авто

Средневзвешенные цены на новые легковые автомобили проанализировали эксперты банков. В результате удалось определить регионы, в которых они самые низкиеСредневзвешенные цены на новые легковые автомобили проанализировали эксперты банков ВТБ, «Открытие» и компании «Автомаркетолог».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх