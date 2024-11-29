Исследование: стали известны регионы с самыми низкими ценами на новые авто

Средневзвешенные цены на новые легковые автомобили проанализировали эксперты банков. В результате удалось определить регионы, в которых они самые низкиеСредневзвешенные цены на новые легковые автомобили проанализировали эксперты банков ВТБ, «Открытие» и компании «Автомаркетолог».
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