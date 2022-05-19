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Шарунас Ясикявичюс: «Никакие мы не убийцы. Проиграли много решающих матчей за те два года, что я здесь работаю»

Главный тренер «Барселоны» Шарунас Ясикявичюс объяснил, почему его команда не смогла удержать 15-очковое преимущество по ходу полуфинала Евролиги с мадридским «Реалом» (83:86).

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