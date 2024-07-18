Маск резко обратился к Шольцу из-за Трампа

Американский бизнесмен Илон Маск в соцсети Х попросил канцлера Германии Олафа Шольца прокомментировать публикации немецкого комика Себастьяна Хотца, который положительно высказался о покушении на Дональда Трампа и возможной смерти самого гендиректора SpaceX.
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