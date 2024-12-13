Украина вновь атаковала Россию дальнобойными ракетами: что произошло на полях СВО 13 декабря

МОСКВА, 13 декабря, ФедералПресс. «ФедералПресс» собрал главные новости о происходящем в зоне СВО. В пятницу, 13 декабря, ВСУ атаковали Донецк дальнобойными ракетами, команда избранного президента США Дональда Трампа начала переговоры с администрацией Джо Байдена о прекращении конфликта на Украине, бойцы «Севера» уничтожили тысячи украинских боевиков в Курской области.