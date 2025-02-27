Незаконную свалку обнаружили под Петрозаводском

Прокуратура потребовала ликвидировать несанкционированную свалку на землях лесного фонда в ПрионежьеФото прокуратуры Карелии На землях лесного фонда вблизи поселка Новая Вилга в Прионежском районе обнаружена несанкционированная свалка.
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