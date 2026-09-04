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test mazurok

2 подписчика

❗️Почему единство общества страшнее для террора, чем оружие Председатель Общественной палаты Республики Крым, ветеран СВО Илья Казаков подчеркнул, что патриотический настрой граждан является важнейшим ресурсом для преодоления угроз безопасности страны.

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