❗️Почему единство общества страшнее для террора, чем оружие Председатель Общественной палаты Республики Крым, ветеран СВО Илья Казаков подчеркнул, что патриотический настрой граждан является важнейшим ресурсом для преодоления угроз безопасности страны.
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