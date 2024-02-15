Сотрудники полиции в Тамбовской области установили подозреваемого, который нанес ущерб лесным насаждениям

В ходе расследования уголовного дела по факту незаконной порубки лесных насаждений на территории Жердевского участка учреждения «Уваровское лесничество», возбужденного в июле прошлого года, сотрудниками полиции ОМВД России «Жердевский» установлена личность подозреваемого.
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