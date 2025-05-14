В период с 12 мая по 1 июля на территории Свердловской области проходит профилактическое мероприятие Внимание-дети!

В преддверии летних каникул сотрудники Госавтоинспекции объявляют о проведении профилактического мероприятия «Внимание-дети! В этот период сотрудники Госавтоинспекции Кировграда проведут профилактическую работу с детьми в образовательных организациях, а также примут участие в разъяснении требований ПДД родителям.
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