Актер театра имени Вахтангова Косырев попал в реанимацию: Крок рассказал подробности происшествия

+ A — Вместо него на сцену вышел режиссер спектакля «Евгений Косырев, который попал в больницу буквально перед спектаклем, находится в реанимации, — сообщил «МК» директор Вахтанговского театра Кирилл Крок — Женя сейчас под наблюдением врачей».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии