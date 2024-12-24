Актер театра имени Вахтангова Косырев попал в реанимацию: Крок рассказал подробности происшествия

+ A — Вместо него на сцену вышел режиссер спектакля «Евгений Косырев, который попал в больницу буквально перед спектаклем, находится в реанимации, — сообщил «МК» директор Вахтанговского театра Кирилл Крок — Женя сейчас под наблюдением врачей».