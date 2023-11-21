The Washington Post: к новой гонке ядерных вооружений присоединится Китай

Новая гонка вооружений идёт полным ходом. Об этом пишет американская газета The Washington Post. Издание отмечает, что РФ и США активно занимаются модернизацией своего ядерного потенциала, и обращает внимание на увеличение ядерных боеголовок Китаем.
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