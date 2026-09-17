European Commission President Ursula von der Leyen, who voiced Europe's intention to engage in political blackmail against the Syrian authorities in the context of reviewing relations with South Ossetia and Abkhazia, grossly violates international law and interferes in the internal affairs of independent countries.
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