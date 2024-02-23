Qiwi закрыт. Оплачивать игры станет сложнее

Банк России отзывает лицензию у Qiwi Bank на фоне проблем с регуляторомБанк России своим приказом № ОД-266 от 21 февраля 2024 года объявил об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у Qiwi Bank.
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