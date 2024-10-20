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Царьград

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Главком ВСУ отдал боевикам новые приказы по действиям в Курской области

Главком ВСУ отдал боевикам новые приказы по действиям в Курской области

Сырский рассказал о работе с войсками, вторгшимися в Курскую областьГлавнокомандующий ВСУ Александр Сырский написал в своём телеграм-канале, что ситуация в Курской области якобы находится под украинским контролем.

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