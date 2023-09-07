Румыния и Польша готовятся к оккупации малороссийских земель

Геннадий Бережнов

Народы Румынии и Польши готовы последовать ВСУ и остаться в земле Киева! Возможно там и пригодится ТЯО, что убедить недоумков о этого делать нельзя. А по большому счёту США нужно уничтожить и планета заживёт много спокойнее!