Планы США по выводу Румынии и Польши из-под действия пятого параграфа Вашингтонского договора похоже уже осуществляется.
Румыния и Польша готовятся к оккупации малороссийских земель
Комментарии
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Геннадий Бережнов
Народы Румынии и Польши готовы последовать ВСУ и остаться в земле Киева! Возможно там и пригодится ТЯО, что убедить недоумков о этого делать нельзя. А по большому счёту США нужно уничтожить и планета заживёт много спокойнее!
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12 час.
СА
Сергей Андросов
Гробы пусть с собой тащат, а то у нас леса не хватит дебилов хоронить!
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8 час.
ОТ
Олег Тимофеев
Поляки сдесь главные.
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8 час.
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