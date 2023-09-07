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Румыния и Польша готовятся к оккупации малороссийских земель

Румыния и Польша готовятся к оккупации малороссийских земель

Планы США по выводу Румынии и Польши из-под действия пятого параграфа Вашингтонского договора похоже уже осуществляется.

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
Народы Румынии и Польши готовы последовать ВСУ и остаться в земле Киева! Возможно там и пригодится ТЯО, что убедить недоумков о этого делать нельзя. А по большому счёту США нужно уничтожить и планета заживёт много спокойнее!
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