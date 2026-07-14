США пять часов наносили удары по Ирану

США завершили новую волну ударов по территории Ирана, которая продолжалась около пяти часов. По данным Центрального командования Вооружённых сил США (CENTCOM), американские военные нанесли удары по объектам в Бушере, Чахбехаре, Джаске, Конараке, на острове Абу-Муса и в Бендер-Аббасе.
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