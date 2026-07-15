Миллиардеры Ана Ботин и Хуан Роиг сфотографировались с IShowSpeed на полуфинале ЧМ-2026

Во время полуфинального матча Чемпионата мира 2026 года между Испанией и Францией (2:0) в Арлингтоне американский стример Даррен Уоткинс-младший, известный как IShowSpeed, встретился с двумя влиятельными испанскими миллиардерами – главой Banco Santander Аной Ботин и владельцем сети супермаркетов Mercadona Хуаном Роигом.