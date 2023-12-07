В Нижнем Новгороде появился новый снежный портрет на футбольном поле

На Мещере дворник творчески подошёл к работе и продавал нижегородцев картинами на снегу.В микрорайоне "Седьмое небо" появился новый снежный портрет на поле для мини-футбола: забавный человечек, спрятавшийся под одеялом.
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