Убийство членов Царской Семьи в 1918 году в Екатеринбурге многие называют преступлением века. Несколько десятилетий назад были раскрыты первые подробности смерти Николая II и его родных.
Преступление века. Что напугало цареубийц? Раскрыты подробности смерти Николая II и его родных
Комментарии
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Eduard
Поднялась же рука у убийц, А недовольные были всегда и везде.Сегодня все довольны? Нет конечно.Но ломать страну,убивать из-за них это же маразм!
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14 час.
Eduard
Я всегда говорю:"Убийцамбы на себя посмотреть"!.Всё прекрасное построено прицарях,Империя была,а большевики и крестьяне всё пропили Россию развалили.Теперь врагами окружены!
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13 час.
Н
Наталья
Эдуардик!! Учи историю не по методичкам! У меня бабушка 1905 года рождения была, много рассказывала... действительно кровавый и трусливый....и ненавидел его народ!
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13 час.
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