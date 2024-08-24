Преступление века. Что напугало цареубийц? Раскрыты подробности смерти Николая II и его родных

Eduard Поднялась же рука у убийц, А недовольные были всегда и везде.Сегодня все довольны? Нет конечно.Но ломать страну,убивать из-за них это же маразм!

Eduard Я всегда говорю:"Убийцамбы на себя посмотреть"!.Всё прекрасное построено прицарях,Империя была,а большевики и крестьяне всё пропили Россию развалили.Теперь врагами окружены!