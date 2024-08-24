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Преступление века. Что напугало цареубийц? Раскрыты подробности смерти Николая II и его родных

Преступление века. Что напугало цареубийц? Раскрыты подробности смерти Николая II и его родных

Убийство членов Царской Семьи в 1918 году в Екатеринбурге многие называют преступлением века. Несколько десятилетий назад были раскрыты первые подробности смерти Николая II и его родных.

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Комментарии
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Eduard
Поднялась же рука у убийц, А недовольные были всегда и везде.Сегодня все довольны? Нет конечно.Но ломать страну,убивать из-за них это же маразм!
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14 час.
Eduard
Я всегда говорю:&quot;Убийцамбы на себя посмотреть&quot;!.Всё прекрасное построено прицарях,Империя была,а большевики и крестьяне всё пропили Россию развалили.Теперь врагами окружены!
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13 час.
Н
Наталья
Эдуардик!! Учи историю не по методичкам! У меня бабушка 1905 года рождения была, много рассказывала... действительно кровавый и трусливый....и ненавидел его народ!
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13 час.

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