Роковая операция Брюса Ли: что на самом деле убило мастера боевых исскуств

Легенда американских и гонконгских боевиков, Брюс Ли, умер при весьма загадочных обстоятельствах. Это произошло еще в 1973 году и до сих многочисленные поклонники актера, и киножурналисты, не могут полностью разобраться в этой трагедии.
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