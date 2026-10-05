Бухгалтер из Новосибирска украла 16,8 млн и получила условный срок

Бухгалтер учреждения в Новосибирске получила условный срок за хищение 16,8 млн рублей со счета организации, при этом до приговора она возместила 1,78 млн и согласилась с иском на оставшиеся 15 млн.
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