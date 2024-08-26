"Ему нечего скрывать". Команда Тelegram прокомментировала задержание Павла Дурова

Представители мессенджера заявили, что соблюдают законы ЕС, а модерация на площадке соответствует отраслевым стандартам Команда Telegram впервые прокомментировала задержание основателя мессенджера Павла Дурова в парижском аэропорту Ле-Бурже.
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