Тяжелой ракете Starship потребуется столько топлива, что SpaceX строит собственный газопровод

Длина составит 52 километра, диаметр — 40 см SpaceX планирует построить во Флориде собственный газопровод длиной около 52 км для снабжения инфраструктуры Starship природным газом.
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