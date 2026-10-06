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Тяжелой ракете Starship потребуется столько топлива, что SpaceX строит собственный газопровод

Тяжелой ракете Starship потребуется столько топлива, что SpaceX строит собственный газопровод

Длина составит 52 километра, диаметр — 40 см SpaceX планирует построить во Флориде собственный газопровод длиной около 52 км для снабжения инфраструктуры Starship природным газом.

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