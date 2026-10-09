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«Манчестер Сити» пытался договориться с АПЛ по делу о финансовых нарушениях, чтобы ограничиться штрафом

«Манчестер Сити» пытался договориться с АПЛ по делу о финансовых нарушениях, чтобы ограничиться штрафом

«Манчестер Сити» и английская Премьер-лига (АПЛ) проводили переговоры о возможном мировом соглашении по делу о финансовых нарушениях.

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