Тест-драйв Lada Vesta 1,8 Evo AT: теперь и с автоматом

У Lada Vesta появилась версия с более мощным мотором и автоматической трансмиссией. За что ее можно похвалить, и чего еще не хватает флагманской модели АвтоВАЗа? Vesta – самый современный автомобиль марки Lada, флагман модельного ряда, можно сказать.
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