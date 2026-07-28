«Русал» выходит на рынок заборов для частных домов

Один из мировых лидеров алюминиевой отрасли — компания «Русал» — заключил партнерское соглашение с крупным производителем строительных материалов Grand Line о разработке и выпуске модульных алюминиевых ограждений для индивидуального жилищного строительства (ИЖС).
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