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«Русал» выходит на рынок заборов для частных домов

«Русал» выходит на рынок заборов для частных домов

Один из мировых лидеров алюминиевой отрасли — компания «Русал» — заключил партнерское соглашение с крупным производителем строительных материалов Grand Line о разработке и выпуске модульных алюминиевых ограждений для индивидуального жилищного строительства (ИЖС).

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