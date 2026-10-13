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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Андрей Ведищев считает, что проблемы с логистикой помешали «Локо» в матче с ЦСКА: «Мы улетели 4-го числа, уже неделю в дороге, в гостиницах. Поэтому, конечно, какая-то форма теряется»

Президент «Локомотива-Кубани» Андрей Ведищев отметил, что длительное нахождение в разъездах отрицательно сказывается на уровне игры его команды.

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