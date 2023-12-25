Названа сумма гонорара Пугачёва за один новогодний корпоратив

В декабре наступает сезон новогодних корпоративов. Этот месяц является жарким для звезд шоу-бизнеса. Покинувшая Россию примадонна Алла Пугачева уже озвучила свой гонорар за выступление на новогоднем корпоративе.
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