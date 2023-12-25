Виралайф
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Виралайф

283 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Taurus Zmei
    Голый король бывает, но что бы НАРОДНЫЙ артист был голым, нонсенс, неужели власть стерпит такое унижение?В Госдуме оценили...
  • Надежда Белугина
    Отличная мысль! Народ его не выбирал для награждения, нам лишь сообщили, что ему вручили орден. Так при чём "народный...В Госдуме оценили...
  • JREDLON RUSSIA ВВ Охрименко
    сучка хохляцкая предатель РоссииАни Лорак впервые...

Названа сумма гонорара Пугачёва за один новогодний корпоратив

Названа сумма гонорара Пугачёва за один новогодний корпоратив

В декабре наступает сезон новогодних корпоративов. Этот месяц является жарким для звезд шоу-бизнеса. Покинувшая Россию примадонна Алла Пугачева уже озвучила свой гонорар за выступление на новогоднем корпоративе.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх