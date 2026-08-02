В Сеуте из-за мигрантов развернули более 3 тысяч правоохранителей и военных

Более трех тысяч правоохранителей и военнослужащих развернули власти Испании в Сеуте для обеспечения безопасности на фоне миграционного кризиса, сообщает 2 августа пресс-служба представительства правительства Испании в автономном городе.
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