В Пермском крае на базе молодежного центра Кунгура состоялась встреча стражей правопорядка со студентами

В Кунгуре на базе молодежного центра состоялась встреча полицейских с молодежью. Мероприятие организовано в рамках цикла «Живая библиотека», гдеребята знакомятся с интересными и необычными профессиями, что, несомненно, расширяет горизонты будущего выбора специальности.