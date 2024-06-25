В Пермском крае на базе молодежного центра Кунгура состоялась встреча стражей правопорядка со студентами

В Кунгуре на базе молодежного центра состоялась встреча полицейских с молодежью. Мероприятие организовано в рамках цикла «Живая библиотека», гдеребята знакомятся с интересными и необычными профессиями, что, несомненно, расширяет горизонты будущего выбора специальности.
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