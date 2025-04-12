Криптообменник за пару кликов: революция в мире цифровых валют

Крипторынок развивается стремительно, и одним из прорывных решений стал конструктор криптообменников — гибкий инструмент, позволяющий запускать полноценные обменные платформы без глубоких технических знаний.
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