В Севастополе проходит детский фестиваль театральных коллективов.Школьники покажут зрителям любительские постановки, а также выйдут на сцену как чтецы и мастера художественного слова.
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