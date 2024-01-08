Карен расстрелял Григора в упор? Источники раскрыли детали убийства у ТЦ в Ногинске

В Ногинске на парковке у торгового центра компания на Porsche устроила массовую драку. Жертвой стал некто Карен, в которого в упор из травматического пистолета стрелял 29-летний Григор, настаивают источники.
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