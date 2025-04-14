В Великобритании впервые вырастили в пробирке человеческий зуб

Опрошенный «Бизнес FM» врач подтвердил, что это большая победа для научного сообщества, однако главная сложность впереди — интегрировать зуб в челюстьУченые Королевского и Имперского колледжей Лондона сымитировали материал, благоприятный для развития костной ткани, пишет The Telegraph.