Экономист Зубец спрогнозировал падение доллара

Глава Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ России Алексей Зубец допустил падение курса доллара на фоне введения механизма обязательной продажи иностранной валюты некоторыми российскими экспортерами, сообщает URA.
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